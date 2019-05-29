وزير الإعلام اليمني يتهم الأمم المتحدة بدعم ميليشيات الحوثي الإيرانية

2019/05/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ هاجم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بسبب تقديمها منحة تضمنت 20 سيارة دفع رباعي لمركز نزع ألغام تابع للحوثيين في محافظة الحديدة، معتبرا المنحة “فضيحة أممية جديدة”.

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