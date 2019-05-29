تقرير استخباراتي ألماني: إيران دولة خطيرة وتسعى لتطوير أسلحة دمار شامل

2019/05/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير استخباراتي ألماني أن إيران لا تزال تسعى لتطوير ترسانة أسحلة الدمار الشامل على الرغم من توقيعها اتفاقًا نوويًا مع الدول الكبري عام 2015، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بدعوى أنه غير كافٍ.

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