القضاء العراقي يسلم 188 طفلا تركيا خلفهم داعش إلى بلادهم

2019/05/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت محكمة التحقيق المركزية، الاربعاء، بتسليم 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش الإرهابي في العراق إلى بلادهم بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

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