القضاء يصدق أقوال متهم بحوزته 4 قطع أثرية

2019/05/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدق مجلس القضاء الاعلى / محكمة استئناف بغداد الرصافة، الأربعاء، أقوال متهم ضبطت القوات الأمنية بحوزته 4 قطع أثرية.

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