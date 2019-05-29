2019/05/29 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة قضاء السماوة، الاربعاء، القبض على متهمين اثنين مطلوبين وسط السماوة.

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