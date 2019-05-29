2019/05/29 | 12:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية شرطة قضاء السماوة، الاربعاء، القبض على متهمين اثنين مطلوبين وسط السماوة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين اثنين مطلوبين وسط السماوة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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