2019/05/29 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع "الرؤساء والملوك" غربي العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "بلدية المنصور رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع الرؤساء والملوك المسمى شعبياً بشارع السفارة الليبية بالكامل والمغلق منذ سنة 2004 بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة".وأضافت أن "الكوادر الخدمية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وغسل الشارع".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة: فتح شارع الرؤساء والملوك غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة: فتح شارع الرؤساء والملوك غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).