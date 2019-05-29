امانة بغداد تنصب نشرات زينة في 100 موقع والسبب؟

2019/05/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت أمانة بغداد ،الاربعاء، عن نصب نشرات زينة في 100 موقع بالعاصمة وتهيئة الحدائق والمتنزهات بمناسبة عيد الفطر المبارك.وذكر بيان للامانة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان ” دوائر البلدية بالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير وقسم الكهرباء والتزيينات باشرت نصب النشرات الضوئية ومعالم الزينة والمجسمات الضوئية في 100 موقع من الشوارع الرئيسة والساحات والتقاطعات […]

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