2019/05/29 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الاربعاء، ان طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي.وقال: ان “معيار طهران هو أفعال الولايات المتحدة وليس تصريحاتها المتناقضة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني:طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني:طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني:طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة مفتوح في حال التزمت بتعهداتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).