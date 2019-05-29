الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد ضرورة حسم الملفات المشتركة بين بغداد واربيل وتبادل وجهات النظر للنهوض بواقع البلاد

2019/05/29 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ضرورة حسم الملفات المشتركة بين بغداد واربيل وتبادل وجهات النظر للنهوض بواقع البلاد وفقاً لما جاء في الدستور .وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء ” ان الغزي التقى وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني و تناول اللقاء الذي جرى ببغداد، بحث سبل التعاون بين المركز والإقليم “.و اكد […]

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