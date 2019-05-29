برشلونة يدرس بيع ديمبليبرشلونة يدرس بيع ديمبلي

2019/05/29 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديمبلي (يمين)

يتجه برشلونة لإعادة هيكلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء موسمه بشكل مؤسف بتوديع دوري أبطال أوروبا بهزيمة كارثية أمام ليفربول بنصف النهائي، وخسارة نهائي كأس إسبانيا، أمام فالنسيا.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأربعاء، إنَّ الفرنسي عثمان ديمبيلي، قد يكون ضمن اللاعبين الذين ستصيبهم إعادة هيكلة الفريق.

وأضاف تقرير الصحيفة “من الناحية النظرية، فإنَّ ديمبلي ليس ضمن الأسماء المطروحة للرحيل عن الفريق، بسبب صغر سنه (22 عامًا)، والمقابل المالي الذي انضم به (105 مليون يورو) + 40 مليون متغيرات، لكن تراجع مستواه قد يدفع النادي للنظر في بيعه، والاستفادة من سعره”.

وينتظر برشلونة الحصول على عروض مالية تساوي ما دفعه لضم ديمبلي، من أجل السماح له بالمغادرة، رغم أن بيعه قد يكون قرارًا صعبًا، بسبب المستقبل الكبير الذي ينتظره.

لكن ديمبلي نفسه، وفقًا للصحيفة، لا يساعد النادي على الانتظار؛ بسبب كثرة إصاباته، وسلوكه وأسلوب حياته، وعدم إدراكه قيمته وقيمة النادي.

وخاض ديمبلي 42 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم بقميص الفريق، سجل 14 هدفًا، وصنع 9 آخرين.

المصدر : كووورة

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