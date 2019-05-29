2019/05/29 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المركزي الأوروبي لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، عن تسجيله نحو 90 عملية إرهابية خلال ما تسمى بـ”غزوة رمضان” لتنظيم “ داعش” الإجرامي، مشيرا إلى التنظيم الإجرامي لجأ إلى حرق مزارع حقول الحنطة في حال عدم حصوله على إتاوات.وقال مستشار المركز عماد علو في تصريح لـ/المعلومة/ إن “تنظيم داعش الإجرامي أطلق”غزوة رمضان” بعد ظهور زعيمه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز الأوروبي: حرق حقول الحنطة يأتي ضمن “غزوة رمضان”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز الأوروبي: حرق حقول الحنطة يأتي ضمن “غزوة رمضان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).