2019/05/29 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستنطلق أولى مسيرات يوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وايران والعراق، وستشارك في المسيرات 19 مدينة هندية، و24 مدينة باكستانية، وستقام مراسم يوم القدس العالمي في 12 ولاية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، و11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى سيدني ومالبون في أستراليا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدن في العالم التي ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى 150 مدينة.وتدفقت الأف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء يوم القدس العالمي، وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستنفذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس.وستنطلق مسيرات مليونية من مختلف المدن الايرانية، وتنظم 4 مدن عراقية مسيرات حاشدة أبرزها مسيرة سينظمها الحشد الشعبي في بغداد، كما أعلنت صنعاء عن مسيرة كبرى دعما للقدس.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 80 مدينة في العالم تستعد لمسيرات يوم القدس العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 80 مدينة في العالم تستعد لمسيرات يوم القدس العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).