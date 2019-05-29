2019/05/29 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاربعاء،انه تم توزيع العقود المرورية من قبل الشركة الموزعة بعد طباعة كمية كافية لسد الحاجة لاصحاب المكاتب المرخصة.وقال اعلام المرور في بيان تلقته وكالة صدى , إن “سعر العقد (50) الف دينار فقط، ومن حق المواطن ان يقدم شكوى ضد اي شخص يقوم بالابتزاز أو رفع سعر العقد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:توزيع العقود المرورية بسعر 50 الف دينار فقط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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