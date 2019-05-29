العمل تواصل فحص المشمولين الجدد من ذوي الاعاقة المحالين الى اللجان الطبية

2019/05/29 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمرار عمل اللجان الطبية بفحص المعاقين ضمن الشمول الجديد الراغبين في

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