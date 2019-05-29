الإعدام لتونسي في العراق أدين بالانضمام لداعش

2019/05/29 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صدرت محكمة في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام على التونسي محمد بريري الذي نقل من سوريا إلى العراق في شباط/فبراير الماضي، بعد

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