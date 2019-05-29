النور نيوز.. تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية بغداد الكرخ الثانية

2019/05/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، نتائج السادس الابتدائي لتربية بغداد الكرخ الثانية للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

وحصلت “النور نيوز” على نسخة من النتائج وللإطلاع عليها..



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