انتخاب البارزاني رئيسا للاقليم يفجر خلافات داخلية ويحصل على مباركة عراقية – تركية “تقرير”

2019/05/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل / تقريربعد مخاض عسير استمر لشهور، حظي انتخاب رئيس لاقليم شمال العراق “كردستان” بجلسة برلمانية صاخبة فجرت خلافات قديمة جديدة بين الشركاء الكرد، فيما سارع كل من وزير الخارجية التركي ورئيس البرلمان العراقي بإرسال بتقديم تهنئة للبارزاني لانتخابه رئيسا للاقليم.

مقاطعة وحضور بدون تصويتوجرى الثلاثاء 28-5-2019، في برلمان اقليم كوردستان انتخاب نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم حاليا، رئيسا للإقليم في جلسة لم تصوت فيها أحزاب رئيسية كالاتحاد الوطني الكردستاني الذي لم يشارك في الجلسة والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكوردستاني اللذان إمتنعا عن التصويت وانسحبت حركة الجيل الجديد منها.

وحصل نيجيرفان بارزاني مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً، ويضم برلمان الإقليم 111مقعدا، اما 4 مرشحين مستقلين لا يمثلون أي حزب أو كتلة.

الاتحاد الوطني الكوردستاني (21 مقعدا) برر عدم مشاركته لعدم التزام الديمقراطي الكردستاني بما اتفق عليه الطرفان بشأن تعيين محافظ من الاتحاد الوطني لمحافظة كركوك.

وقال البرلماني هاوري ملا ستار عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خص به “النور نيوز” انه “بالنسبة لما جرى في البرلمان من انتخاب رئيس للإقليم، نحن من قبل كنا اشرنا الى ضرورة ان يكون هناك اتفاق سياسي وإداري بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني الا ان الديمقراطي لم يكن ملتزما بالاتفاق الذي ابرم على مستوى بغداد وكركوك حيث كان مطلبنا ان يتم تعيين محافظا من الاتحاد الوطني الكوردستاني لمحافظة كركوك ولكن الديمقراطي لم يوافق على الشخصيات التي حددناها للمنصب وعلى اثر ذلك قررنا ان لا نشارك في جلسة البرلمان التي خصصت لانتخاب رئيس الاقليم”.

وتابع “نحن في الاتحاد الوطني على قناعة بانه يجب ان يكون هناك شراكة حقيقية في جميع الملفات والمناصب وسنرى مستقبلا اثر هذا الامر”.

النظام لم يتحول إلى النظام البرلمانيمن جانبها امتنعت كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني عن التصويت بسبب الصلاحية الواسعة والمحددة لرئيس الإقليم وعدم وجود أي استجواب برلماني له وقال الناطق باسم الكتلة ابو بكر هلدني في تصريح خص به “النور نيوز” نحن ككتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني موقفنا واضح من البداية حيث قلنا إننا لن نصوت على اي مرشح لمنصب رئيس الإقليم مثلما رفضنا قانون رئاسة الإقليم ومواده لان النظام لم يتحول إلى النظام البرلماني ورئيس الإقليم ليس ملزما للاستجواب البرلماني وصلاحياته كثيرة من أجل هذه الأسباب نحن لم نصوت على القانون ولا أي مرشح لمنصب رئيس الاقليم”.

أما كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية التي انضمت إلى قائمة عدم المصوتين لمرشح منصب رئيس جديد لإقليم كوردستان فقد أعلنت أن سبب عدم التصويت لا يتعلق بالمرشح وإنما بالنظام الرئاسي والية التصويت.

وقال رئيس الكتلة عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعه “النور نيوز” نحن “ككتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية لم نصوت على اي مرشح لمنصب رئيس الاقليم وموقفنا ليس مرتبطا بالمرشحين بل متعلق بالنظام والقوانين ونحن قدمنا مشروعا متوازنا الى رئاسة البرلمان من أجل تعديل قانون رئاسة الإقليم وعمله ولكن لم يؤخذ به ولم يتعامل معه وكنا نأمل أن يكون هناك صورة للنظام البرلماني في حكومة الإقليم ولكن مع الأسف لم نرى ذلك وهناك صلاحية واسعة لرئيس الإقليم في القانون الجديد ولا يوجد أي استجواب له”.

وحول آلية الانتخاب قال عبد الستار “الية الانتخاب أيضا كان لينا انتقاد لها وان يكون بصورة سرية مثلما ما معمول به في جميع دول العالم”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم ويقوم رئيس الإقليم المنتخب بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

وكانت رئاسة الإقليم قد تعطلت، قبل نحو عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق.



وصوت، بداية الشهر الجاري، لصالح قانون تفعيل رئاسة الإقليم المعدّل، وآلية انتخاب رئيس جديد.

ترحيب وتهنئة تركية – عراقيةوسارع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بالاتصال هاتفيا بالبارزاني وتهنئته بانتخابه رئيسا للاقليم.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، أن تشاووش أوغلو، اتصل هاتفيا ببارزاني، وأعرب عن تهانيه له.

الى ذلك اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي ان “عادل عبد المهدي هنأ نيجيرفان البارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لاقليم كردستان”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب البارزاني رئيسا للاقليم يفجر خلافات داخلية ويحصل على مباركة عراقية – تركية “تقرير”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب البارزاني رئيسا للاقليم يفجر خلافات داخلية ويحصل على مباركة عراقية – تركية “تقرير”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).