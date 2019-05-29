الميناء يعلن رسمياً اقالة مدرب فريقه الكروي

2019/05/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الميناء الرياضي، الاربعاء، عن اقالة مدرب فريقه الكروي عماد عودة بعد تغيبه عن الفريق.وذكر النادي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “بالنظر لقيام مدرب فريق الميناء لكرة القدم، عماد عودة، بالتغيب عن الوحدات التدريبية للفريق والتخلف عن مهمته في قيادة المباراة أمام فريق الكهرباء والتي اقيمت في بغداد من الجولة […]

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