2019/05/29 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع “الرؤساء والملوك” غرب العاصمة.وقالت الأمانة في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن “بلدية المنصور رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت شارع الرؤساء والملوك المسمى شعبياً بشارع السفارة الليبية بالكامل والمغلق منذ سنة 2004 بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة”.وأضافت الأمانة ، أن “الكوادر الخدمية باشرت بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح شارع “الرؤساء والملوك” غرب بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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