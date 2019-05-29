لجنة نيابية: البرلمان سيكمل إجراءات قانون التجاوزات السكنية بعد عطلة العيد

2019/05/29 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة مراقـبة تـنفـيذ البرنامج الـحكومـي والـتخطيط الاسـتراتيجي ،اليوم الاربعاء، استكمال الاجراءات التشـريعية لـقـانون مـعالجة الـتجاوزات السكنية ستتم بـعد عطلة عيد الـفطر المبارك.

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