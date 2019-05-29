حقوق الانسان بديالى تحذر من امراض تجتاح سجن التسفيرات وتدعو لإحياء ابو غريب الصغير

2019/05/29 | 12:51

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بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، صلاح مهدي، الاربعاء (29 أيار 2019)، من امراض فتاكة قد تنتشر في سجن التسفيرات بالمحافظة، بسبب الاعداد الكبيرة بداخله، فيما دعا الى إعادة إحياء ابو غريب الصغير.

وقال مهدي لـ(بغداد اليوم)، إن "مفوضية حقوق الانسان زارت سجن التسفيرات في مقر قيادة شرطة ديالى وسط بعقوبة للاطلاع على احوال السجناء، ووجدته يعاني من اكتظاظ كبير في اعداد النزلاء بما يفوق طاقته الاستيعابية"، محذرًا "من انشار الامراض الفتاكة التي قد تصيب النزلاء اذا لم توصل الجهات المعنية لحل هذه الازمة".

واضاف أن "الامر يحتاج الى إعادة إحياء سجن خان بني سعد او ما يسميه البعض سجن ابو غريب الصغير، الذي سيشكل نقطة مهمة في حل مشكلة سجن التسفيرات بمقر القيادة ويقلل من الضغط عليه".

بغداد اليوم_ بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، الاربعاء (29 أيار 2019)، موافقة لجنة تنفيذ القرار 140 لمجلس الوزراء على صرف رواتب العاملين في اللجنة الاولمبية.

وقالت الوزير على صفحته بموقع الفيس بوك ، إن "لجنة تنفيذ ال

بغداد اليوم - البصرة

أعلن قائممقام شط العرب، حيدر العبادي، الأربعاء (29 أيار 2019)، وفاة عامل عراقي، واصابه شقيقه، خلال عملهما مع شركة لبنانية، على تنفيذ احد المشاريع في منطقة التنومة، بالبصرة.

وقال العبادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عا

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء 29 ايار 2019، حالة الطقس اليوم الاربعاء والايام الاربعة المقبلة

وقالت الهياة ان طقس اليوم الاربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات حرارة عظمى في بغداد 43، البصرة 48،

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