2019/05/29 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة، الأربعاء، عن تفاصيل استرداد أمين بغداد السابق المدان نعيم عبعوب، فيما أكدت أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات السوريَّة.وذكرت الدائرة في بيان تلق “خطوة برس” نسخة منه، “أنها تعمل على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في دمشق؛ بغية تقديمه إلى السلطات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف تفاصيل استرداد أمين بغداد السابق من سوريا وكالة خطوة برس.

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