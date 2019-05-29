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روحاني: جاهزون للمفاوضات مع أمريكا بشرط رفع العقوبات


روحاني: جاهزون للمفاوضات مع أمريكا بشرط رفع العقوبات
2019/05/29 | 12:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقدم المساعدات للشعوب

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