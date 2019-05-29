2019/05/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كَّدت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة عملها، وبشكلٍ حثيثٍ، على استرداد المُدان الهارب {نعيم عبعوب مساعد} أمين بغداد السابق، مُبيِّنة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات السوريَّة.وذكر بيان للنزاهة وتلقته وكالة صدى , ان “الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد المُدان، أشارت إلى عملها على إكمال ملفِّ استرداد المُدان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تكشف تفاصيل استرداد عبعوب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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