مجلس بغداد يحول القطار المعلق للحكومة ويكشف عن مخطط طرق جديد

2019/05/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة بغداد, الأربعاء، عن تحويل مشروع القطار المعلق الى الحكومة المركزية للمصادقة عليه وتوقيع الاتفاق النهائي، مشيرا الى انه يخطط لإطلاق مشاريع لطرق سريعة جديدة لتخفيف زخم شوارع بغداد.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة بغداد وقع مذكرات تفاهم مع شركات فرنسية لإنشاء القطار المعلق وقد أنجز […]

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