2019/05/29 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النجمة التونسية لطيفة في لقاء تلفزيوني عن السبب الذي جعل المخرج المصري الشهير الراحل يوسف شاهين يغضب منها بشدة.وقالت لطيفة في لقائها مع الإعلامية عائشة عثمان ببرنامج “عائشة شو”: “إن المخرج المصري العالمي يوسف شاهين غضب منها بشدة، بسبب رفضها لمشاهد القبلات”.وأشارت لطيفة إلى أن شاهين أراد أن يفاجئها في أول يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبلة أغضبت يوسف شاهين من لطيفة التونسية! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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