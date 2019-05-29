2019/05/29 | 13:37

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هنية يدعو إلى ضرورة تحرّك إسلامي فاعل وعاجل يحمي القدس المحتلة

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" إلى ضرورة تحرّك

إسلامي فاعل وعاجل يحمي القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك

والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

هنية وخلال رسائل بعثها إلى رؤساء الدول الإسلامية في قمة منظمة

التعاون أشار إلى ضرورة مواجهة سياسة الإحتلال الإجرامية والعنصرية

ضدّها ويضع حدّاً لمخططات التهويد والتقسيم والتهجير والإبعاد ،

مجدداً رفضه كل المشاريع والخطط التي تسوّق لها الإدارة الأميركية

وتروّج لها، عبر ما يسمّى "صفقة القرن"، محذراً من خطورة المساس

بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته.

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