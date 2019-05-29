2019/05/29 | 13:37

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عبد المهدي يعلق على مبادرة لرئيس ديوان الرقابة المالية

علق رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، على مبادة لرئيس

ديوان الرقابة المالية الاتحادي، صلاح نوري.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، ان "عبدالمهدي،

ثمن مبادرة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، صلاح نوري، بتقديم

هدية حصل عليها خلال احدى زياراته الخارجية الى المتحف العراقي في

وزارة الثقافة ".

وكان السيد رئيس مجلس الوزراء، قد قرر في وقت سابق، تسليم الهدايا

التي يتلقاها من المسؤولين الاجانب الى وزارة الثقافة واعتبارها من

ممتلكات الدولة العراقية لتتصرف بها حسبما تقتضيه المصلحة.

وقد اعلم عبدالمهدي، وزير الثقافة رسميا بذلك في جلسة مجلس الوزراء

المنعقدة بتاريخ ٧ ايار ٢٠١٩، وتم فتح جناح في المتحف الوطني

العراقي لإيداع مثل هذه الهدايا .

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