نائبة تكشف عن معلومات جديدة بشأن حرائق حقول الحنطة

2019/05/29 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي, الاربعاء, تبرير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشان ظاهرة حرق حقول الحنطة والشعير في المحافظات بانه غير مقنع, مؤكدة بان اللجان الامنية في المحافظات وفرق الدفاع المدني وجدت اجهزة تعمل بالبطاريات تقوم باحداث شرارة كهربائية لحرق المحاصيل.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تبرير رئيس الوزراء عادل […]

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