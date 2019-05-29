طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بنصف ثروتها لـ بيل غيتس

2019/05/29 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، بالتنازل عن نصف ثروتها البالغة نحو 36.4 مليار دولار، لصالح الأعمال الخيرية.وقالت ماكنزي بيزوس، البالغة من العمر 49 عاما، والتي انفصلت عن والد أطفالها الأربعة الشهر الماضي، إن لديها مبلغا من المال تريد أن تتشاركه مع الآخرين.وانضمت ماكنزي إلى مبادرة Giving Pledge التي أسسها بيل غيتس

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