المرور العامة تعلن توزيع العقود المرورية وتحدد سعرها

2019/05/29 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الاربعاء، توزيع العقود المرورية على اصحاب المكاتب المرخصة، فيما حددت سعر العقد بـ 50 الف دينار.وقال بيان صحفي للمديرية اليوم الاربعاء، انه تم اليوم توزيع العقود المرورية من قبل الشركة الموزعة بعد طباعة كمية كافية ولسد الحاجة لاصحاب المكاتب المرخصة.واضاف البيان انه نتمنى عدم التعاون مع اصحاب المكاتب الجشعة، مؤكداً ان سعر العقد 50 الف دينار فقط.واشار البيان الى انه من حق المواطن ان يقدم شكوى ضد اَي شخص يقوم بالابتزاز أو رفع سعر العقد.

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