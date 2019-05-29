باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي عند الحدود الهندية حتى 14 حزيران

2019/05/29 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بالطيران المدني، إن المجال الجوي الباكستاني على الحدود الشرقية مع الهند سيظل مغلقا حتى 14 حزيران، في أحدث تمديد بعد مواجهة بين البلدين.

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