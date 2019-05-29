مجلس بغداد يحويل مشروع القطار المعلق للحكومة الاتحادية للمصادقة عليه

2019/05/29 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن تحويل مشروع القطار المعلق إلى الحكومة المركزية للمصادقة عليه وتوقيع الإتفاق النهائي، مشيراً إلى أنه يخطط

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