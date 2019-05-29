تصاعد الحرب التجارية الأميركية الصينية تتسبب بارتفاع أسعار الذهب

2019/05/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية، لكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن.وبحلول الساعة 06:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1281.59 دولار للأوقية (الأونصة).وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32دولار، التي

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