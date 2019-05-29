بسبب اكتشافات النفط.. هل تدخل هذه الدولة نادي الأغنياء؟

2019/05/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى وقت قريب، كانت هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية تُعرف على أنها موطن أسوأ حالات الانتحار الجماعي في التاريخ الحديث.في

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