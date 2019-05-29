وفاة عامل وشقيقه في البصرة

2019/05/29 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر محلي، اليوم الاربعاء، بمصرع عامل وشقيقه خلال تنفيذ اعمال لشركة اجنبية في البصرة.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “العامل تعرض للاختناق بغازات داخل أنابيب الصرف الصحي، وعندما هرع شقيقه لإنقاذه تعرض لإصابات خطيرة، قبل أن يلقى حتفه في المستشفى”.واضاف المصدر، أن “ناشطين وعمال حملوا الشركة الاجنبية في التنومة مسؤولية […]

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