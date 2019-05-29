محامي اتحاد الكرة يكشف سبب حرمان جيلوان حمد من تمثيل المنتخب الوطني

2019/05/29 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المستشار القانوني للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد، الأربعاء، سبب حرمان الاتحاد الدولي “فيفا” للاعب نادي إنشوين يونايتد الكوري الجنوبي، جيلوان حمد، من تمثيل المنتخب الوطني.وقال احمد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “سبب رفض الففا يعود الى ان حمد مثل منتخب السويد للناشئين والشباب منذ عام 2006 بمباريات رسمية بينما تاريخ اكتسابه […]

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