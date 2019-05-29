2019/05/29 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / جنايات الكرخ: الاعدام على تونسي ينتمي لـ"داعش"

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت محكمة جنايات الكرخ ، الاربعاء، عن اصدارها حكما بالاعدام على تونسي ينتمي لـ"داعش".

وذكر مصدر قضائي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت اليوم، حكما بالاعدام على تونسي كان منتميا لتنظيم داعش".

واضاف المصدر ان "محاكمة الفرنسيين المتبقين مازالت مستمرة".

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