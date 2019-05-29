2019/05/29 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، توقفها عن تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية الحديثة، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار الخاصة بنشاطات الوزارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تنفي توقف تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تنفي توقف تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).