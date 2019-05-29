العراق يناقش مع منتدى الدول المصدرة للغاز تطورات سوق الطاقة في المنطقة

2019/05/29 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش العراق مع الامانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز تطورات سوق الطاقة في المنطقة واهمية ان يكون العراق جزءاً من هذه المنظومة .وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان عمر البرزنجي سفير العراق في الدوحة التقى يوري سنتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في مقر السفارة”.وجرت خلال الزيارة مناقشة اهم تطورات سوق الطاقة […]

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