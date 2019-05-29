الجامعة التقنية الجنوبية تبحث مع اليونسكو التعاون في تحديث المناهج العلمية و الاستشارة البحثية

2019/05/29 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجامعة التقنية الجنوبية الدكتور مظفر صادق الزهيري مع ممثل اليونسكو في العراق باولو فونتاني والوفد المرافق له ، التعاون المشترك في مجالات تحديث المناهج العلمية وتقديم الاستشارة البحثية .وقال الزهيري في بيان ” ان الجامعة تسعى لخدمة المجتمع على جميع الاصعدة ، لان ذلك جزء من رسالتها وأهدافها “، مشيرا الى ان […]

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