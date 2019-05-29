2019/05/29 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني: مقتل 14 ارهابيا بعملية لمكافحة الارهاب جنوب غربي الموصل

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