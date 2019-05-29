2019/05/29 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، توقفها عن تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية الحديثة، داعية وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار الخاصة بنشاطات الوزارة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن” دوائر وزارة النفط تعمل بطاقاتها من اجل توفير المشتقات النفطية وتجنب حدوث ازمة خصوصا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تنفي توقف تعبئة اسطوانات الغاز البلاستيكية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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