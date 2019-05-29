2019/05/29 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبٌ لـ4 أطفال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عفرين.. مسلحو الفصائل السورية يقتلون شاباً كوردياً في بلدة "جندريس") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عفرين.. مسلحو الفصائل السورية يقتلون شاباً كوردياً في بلدة "جندريس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).