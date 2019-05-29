ما هي أضرار النكهات المختلفة في السجائر الإلكترونية؟

2019/05/29 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصلت دراسة أجراها علماء كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية بان المواد المنكهة في السجائر الإلكترونية تشكل كما السجائر ذاتها خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية.وجاء في بيان الجامعة، “كشفت النتائج التي حصلنا عليها، أن المواد العطرية المستخدمة في السجائر الإلكترونية التي اختيرت لهذه الدراسة، تؤثر سلبا في الخلايا البطانية ووظائفها”.وتشكل هذه الخلايا […]

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