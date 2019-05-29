2019/05/29 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة ،اليوم الأربعاء، اتلافها لأرسالية موز تقدر ( ١٢٠٠ ) كارتونة لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري. وأكدت الهيئة العامة للجمارك في بيان تلقته وكالة صدى , أن “عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً ) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:اتلاف ارسالية موز غير صالحة للاستهلاك البشري في جمرك بوابة البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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