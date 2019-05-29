زراعة كربلاء تكافح ما يقرب عن 10,000 دونم من النخيل باستخدام الرش الارضي

2019/05/29 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية حملتها لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب اشجار النخيل باستخدام الرش الارضي بهدف تقليل اضرارها السلبية على النخيل في عموم كربلاء.وقال مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي في بيان تلقته وكالة النبأ للأخبار اليوم الاربعاء، إن "كوادرنا المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية قامت بتنفيذها حملة مجانية لمكافحة الدوباس على النخيل ( الرش الأرضي) باستخدام الهولدرات حيث تم مكافحة 9780 دونما من بساتين النخيل منذ بدء الحملة يوم 1/5/2019 ".

واضاف، ان "الحملة الارضية التي نفذت بالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات تم خلالها في استخدام ثلاث مبيدات هي فلاش والفارين والفاسين، حيث تم مكافحة 9780 دونما حتى يوم 29 من الشهر الجاري".

واوضح الطائي، انه تم استخدام 1093 لترا من مبيد فلاش و1309 لتر من مبيد الفارين و120 لتر من مبيد الفاسين وان الحملة الارضية مازالت مستمرة باشراف قسم الوقاية في مديريتنا ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية.

وبين، انه سبق وان تم الانتهاء من حملة باستخدام عملية الحقن واسفرت عن مكافحة (35 ) ألف نخلة ماتعادل(875) دونما في عموم محافظة تم خلالها استخدام (100) لتر من مبيد اكتارا و(50) كغم من مبيد ميدال

واشار مدير البزراعة الى، ان "قسم وقاية المزروعات سبق وان استلم خمسة انواع من المبيدات من مناشئ رصينة من دائرة وقاية المزروعات ثلاثة منها لاستخدامها للرش الارضي بواسطة الهولدرات وهي (1170) لتر من مبيد فلاش و(1500) لتر من مبيد الفارين و(200) لتر من مبيد الفاسين ومبيدين لاستخدامها بعملية المكافحة باستخدام عملية حقن النخيل وهي(100) لتر من مبيد(اكتار) و(50) كغم من مبيد ميدال".

ونوه الطائي الى، ان "المبيدات التي تم استلامها من دائرة وقاية المزروعات تكفي لمكافحة (13) الف دونم من بساتين النخيل المصابة بالدوباس وان عملية المكافحة الجارية الان ركزت على بؤر الاصابة في بساتين عون والحسينية ".انتهى/ ع

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