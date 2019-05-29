بسبب هواوي.. تضرر مئات الشركات الأمريكية وخسارة آلاف الوظائف

وتحقق "هواوي" اليوم، بحسب "بلومبرغ" مبيعات أكثر من عمالقة الإنترنت "Alibaba Group Holding Ltd"، و"Tencent Holdings Ltd" مجتمعة.
وفي عام 2018، تفوقت "هواوي" على "أبل" في مبيعات الهواتف الذكية، وهو انتصار قدم أوراق اعتمادها التكنولوجية.
وقررت وزارة التجارة الأمريكية، "إلزام الشركات الأمريكية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أية منتجات لشركة "هواوي" الصينية، بينما أوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، وهو ما يفقدها إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر".
وأوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأميركية، موضحة أن "هواوي" ستفقد إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.
وبذلك، ستفقد "هواوي" فورا إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل "أندرويد"، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية خارج الصين والوصول إلى برامج "أندرويد" وخدماته، بما في ذلك ومتجر تطبيقات "غوغل بلاي ستور" وتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل"
وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون (هذه الشركة) أداة تستخدمها الصين للتجسس.
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