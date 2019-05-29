2019/05/29 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف العربي في اليمن بدء عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

واكد التحالف العربي في بيان ان العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والانساني مشيرا الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية المدنيين المتواجدين في المنطقة.

وأضاف البيان أن العملية تهدف إلى تحييد قدرات الحوثيين على تنفيذ الأعمال الإرهابية، داعيا المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة من اجل حفظ الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي يطلق عملية عسكرية واسعة في محافظة الضالع جنوبي اليمن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف العربي يطلق عملية عسكرية واسعة في محافظة الضالع جنوبي اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).