2019/05/29 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لطهران بتفجيرات الفجيرة التي استهدفت أربع ناقلات نفط، فيما وصفت تلك الاتهامات بـ “المثيرة للسخرية”.وذكرت الوزارة في بيان ان “اتهامات بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة مرفوضة ومثيرة للسخرية تماما”، مبينة أن “اتهامات بولتون ناتجة عن خطط سياسية مدمرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تردّ على اتهامات بولتون وتصفها بـ”المثيرة للسخرية” وكالة خطوة برس.

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